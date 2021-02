Corona im Pflegeheim: Wo die Politik versagt

Aber wieso sterben in den Heimen immer noch Menschen? Im Frühjahr 2020 wurden alle Pflegeheime abgeschottet. "Das Schlechteste, was wir im Umgang mit der Krise gemacht haben", gibt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) Monate später zu. Das Besuchsverbot wird ab Mai wieder gelockert. Als die zweite Welle im Herbst 2020 beginnt, reagieren die Verantwortlichen spät.

Patientenschützer bemängeln fehlende Konzepte

Am 15. Oktober versprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) flächendeckende Tests für die Heime. Seit November muss sich das Pflegepersonal in NRW mindestens an jedem dritten Tag und die Bewohner "soweit möglich" einmal die Woche testen lassen.

Eugen Brysch

Zu wenig, sagt Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz: "Gerade die Altenpflegekräfte, die ja mitten unter uns leben, müssen konsequent auch durch Schnelltest bei Dienstbeginn in den Blick genommen werden. Übrigens auch die Therapeuten, auch die Lieferanten, also diejenigen, die auch in der Küche arbeiten."

Testpflicht für Besucher erst seit Januar

Für Besucher gibt es im Herbst in NRW noch gar keine Testpflicht. Im Gegenteil. Als ein Duisburger Pflegeheimleiter ankündigt, Besuchern ohne Test den Zutritt zu verbieten, erklärt Laumann: "Es gibt keinen Heimleiter in NRW, der sein Heim dichtmachen kann. Ich will die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen durchsetzen."

Erst ein Gerichtsurteil am 23. Dezember gibt den Pflegeheimleitern Recht. Allein zwischen den angekündigten Tests im Oktober und Weihnachten sterben 1.674 Menschen in Heimen. Hatte das Zögern folgen?