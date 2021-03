Laschet stellt Schulstart nach Osterferien in Frage

Debatte um Testpflicht an Schulen

Die Regierung wird sich laut Laschets Worten in der kommenden Woche intensiv mit dem Thema beschäftigen müssen. Anders als im vergangenen Jahr gehe es jetzt nicht darum, ob die Kinder gute Bildung bekämen, weil "man zu Hause nicht so gut lernen kann". "Jetzt geht's echt um Gesundheitsschutz", betonte Laschet.

Ministerpräsident Armin Laschet

An den Schulen in NRW rückt zudem eine Corona-Testpflicht näher. Laschet sagte, ein Teil der Eltern verweigere einen Test für ihre Kinder in der Schule. "Und jetzt werden wir überlegen müssen: Müssen wir eine Testpflicht einführen", sagte Laschet.

SPD-Fraktionsvize Jochen Ott sagte: "Wir plädieren daher dafür, nach den Osterferien ein negatives Testergebnis zur Zugangsvoraussetzung für den Präsenzunterricht zu machen." Es ergebe keinen Sinn, wenn Schüler im Unterricht sitzen, ohne zuvor negativ getestet worden zu sein.

Zuhause oder in der Schule testen?

Während Laschet dafür plädierte, die Tests in den Schulen durchzuführen, sagte Ott, die Tests könnten auch zuhause gemacht werden. "Schüler, die keinen Test durchführen wollen, bleibt die Teilnahme am Distanzunterricht", so der SPD-Abgeordnete.