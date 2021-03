Wie NRW lockern will trotz steigender Corona-Zahlen

Mit digitalen Lösungen will die Landesregierung ihren Lockerungskurs fortsetzen. In sechs bis acht Kommunen solle es IT-gestützte Modellprojekte etwa für Einkaufszentren, Sport, Kultureinrichtungen oder die Außengastronomie geben, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Doch die Wunschliste beim Land ist lang: 40 Kommunen hatten bereits Interesse angemeldet.