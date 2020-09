Schulen in NRW: Keine Maskenpflicht, dafür Druck und Ausgrenzung

Michael Faust, Vater aus Kreuztal, ist ziemlich sauer. Seine Tochter trägt seit dem 1. September keine Maske mehr und "wird seitdem denunziert und angepöbelt von anderen Schülern" , wie er dem WDR berichtet. Viele Lehrer seien verängstigt und würden Druck auf die Schüler ausüben.

Klima der Angst an den Schulen

Schulen appellieren auf ihren Webseiten an die Schüler, die Maske weiter im Unterricht zu tragen - im Interesse der Gesundheit aller. Das führt zu Spannungen, wie Schulleiter sagen, die aber nicht genannt werden wollen.

Auch Kommunen und Gesundheitsämter haben an die Schüler appelliert, die Maske weiter im Unterricht zu tragen. Die Dortmunder Schuldezernentin hatte sogar extra einen Brief an alle geschrieben.