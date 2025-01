Kommentar: Bei IT-Sicherheit reicht es nicht für den Mindeststandard

Keine Ausschreibung wegen Dringlichkeit? Das ist wenig überzeugend

Das Argument der „ Dringlichkeit “ überzeugt nicht. Wie dringlich kann ein Anliegen sein, wenn der Vertrag erst nach drei Monaten unterschrieben wird? Wie dringlich kann es sein, wenn der Vertragsgegenstand – also die Tests – dann für die Kommunen freiwillig sind?

Den Zuschlag bekam ein Unternehmen, das in der Branche als sehr gut gilt. Zumindest das.

Das Thema Geld ist bei der IT -Sicherheit allgegenwärtig. Die Kommunen im Land, klein wie groß, verkörpern den Staat an vorderster Front. Beim Auto ummelden, beim Ausweis beantragen oder bei den Müllgebühren: Dort, in den Rathäusern zwischen Siegen und Ibbenbühren, zwischen Höxter und Nettetal, spüren die Menschen, ob Staat und Verwaltung funktionieren – oder eben nicht.

Läuft es vor Ort schief, spüren das Bürger schnell

Der Eindruck und die Effizienz hängen stark von der IT ab. Die IT hat aber nur eine Chance, wenn die Behörden parallel für ausreichend Sicherheit dieser IT sorgen. Daher ist die Grundidee hinter dem IT -Check des Landes für Kommunen gut. Die Städte und Gemeinden können testen, wie sie aufgestellt sind. Ein freiwilliges und kostenloses Angebot dürfte sich auch kaum ein Bürgermeister oder Landrat entgehen lassen.

Philip Raillon

Lieber den Test machen und Schwachstellen entdecken, als keinen Test machen und sich beim nächsten erfolgreichen Hackerangriff rechtfertigen müssen. Denn Hackerangriffe gibt es viele und quasi tagtäglich. In vielen Behörden dürfte daher nicht die Frage sein, ob einer erfolgreich ist – sondern eher wann.



Dafür sprechen auch die Testergebnisse in einigen Städten. Bei den IT -Checks des Landes für die Städte wird nach den WDR -Recherchen offenbar nicht der Mindeststandard abgeprüft. Der Test richtet sich außerdem nur an kleine Behörden. Kreisfreie Städte scheinen in vielen Fällen für den Test zu gut aufgestellt zu sein.

Das niedrige Testniveau scheint noch immer zu gut für einige NRW -Städte

Das ist natürlich erstmal ein gutes Signal. Doch wie gesagt: Sie sind zu gut für einen Test aufgestellt, der ein niedriges Niveau abfragt. Ob das Niveau in allen Fällen auch gut genug für die tatsächliche Bedrohungslage ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich hoffe es zumindest.