Laschet warnt vor neuer Corona-Welle

447.121 Impfungen in NRW

" Für viele Familien in NRW wird Corona für immer ein tiefer Einschnitt bleiben ", erklärte Laschet angesichts von aktuell über 10.000 Todesfällen in NRW. Bislang haben laut Laschet 347.177 Menschen in NRW eine erste Impfung erhalten, insgesamt konnten 447.121 Impfungen durchgeführt werden. Ab dem 8. Februar werden landesweit 70.000 Menschen pro Woche geimpft werden können, so Laschet.