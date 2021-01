Wo gilt in NRW die 15-Kilometer-Regel?

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Das heißt im Nachbarkreis oder in der Nachbarstadt darf man sich dann nur aufhalten, wenn dabei der 15 Kilometer Radius um den jeweiligen Wohnort nicht überschritten ist. Die 15-Kilometer-Rechnung beginnt also nicht an der Kreisgrenze, sondern an der Grenze des Wohnortes. Mit Wohnort ist nicht die Wohnanschrift des jeweiligen Bürgers gemeint, sondern die politische Grenze der jeweiligen Stadt.

Umgekehrt gilt die Regel genauso für Menschen, die den betroffenen Kreis besuchen wollen. Ziel der räumlichen Beschränkungen ist es laut Ministerium, "das Infektionsgeschehen einzudämmen und nicht in andere Gemeinden zu exportieren".

Wo gilt die 15-Kilometer-Regel?

Laut Gesundheitsministerium gilt die Regel derzeit im Kreis Höxter, Kreis Minden-Lübbecke, Oberbergischer Kreis sowie im Kreis Recklinghausen. Hier gelten die Beschränkungen "aufgrund eines besonderen, nicht auf eine bestimmte Einrichtung eingrenzbaren Infektionsgeschehens".