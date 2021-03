Laumann: Impfungen in NRW sollen "Fahrt aufnehmen"

300.000 Menschen, die in Arztpraxen arbeiten, sollen nach Angaben des Ministers in dieser Woche ein Impfangebot mit Astra Zeneca, dessen Akzeptanz laut Laumann nicht so schlecht sei, wie sie teils gemacht werde, bekommen. Ab 8. März sollen Kita-Erzieherinnen und Erzieher geimpft werden.

Hinzu kommen laut Laumann Impfangebote an Teile der Polizei sowie an Lehrer an Grund-, Förder- und Sonderschulen. Diese Impfungen sollen in vier Wochen durch sein und bei Sonderterminen in den Impfzentren erfolgen, sagte der Minister auf Nachfrage. 750.000 Menschen könnten so geimpft werden.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU)

Ende März sollen Impfungen der chronisch Kranken ab Impf-Priorisierungsgruppe 2 in den Hausarztpraxen starten.