Niederländische Regierung zu Gast in NRW

Wichtigster Handelspartner in Europa

Nach wie vor sind die Niederlande der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Europa, nach den USA und China stehen sie in den weltweiten Beziehungen auf Platz drei. Laut Statistischem Bundesamt betrug das Handelsvolumen im vergangenen Jahr 205 Milliarden Euro, 60 Milliarden davon entfielen auf den Handel zwischen NRW und den Niederlanden. Als Handelsroute spielt das Nachbarland eine sehr wichtige Rolle: über den Seehafen Rotterdam verläuft ein großer Teil der Handelswege von und nach Deutschland. Ein Viertel der niederländischen Agrarprodukte landet indirekt über Düngemittel oder Getreide oder direkt in Form von Tomaten, Gurken und Milchprodukten auf deutschen Esstischen.

Für die Bereiche Landwirtschaft, Forsten, Tiergesundheit und Lebensmittelqualität hat die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen im Zuge der Konsultation eine Absichtserklärung mit den niederländischen Partnern unterzeichnet – der genau Inhalt liegt dem WDR noch nicht vor.

Entschlossen zur Zusammenarbeit

Trotz der Veränderungen in der politischen Landschaft des Nachbarlandes will die nordrhein-westfälische Landesregierung an einer engen Zusammenarbeit festhalten. Das zeigen diese dritten Regierungskonsultationen, deren Grundstein 2017 Armin Laschet ( CDU ) für NRW und Mark Rutte ( VVD ) als damaliger niederländischer Ministerpräsident bei einem Besuch Laschets in Den Haag gelegt hatten.

"Die Niederlande und Nordrhein-Westfalen verbindet eine tiefe Partnerschaft und eine enge Freundschaft" , erklärte NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) anlässlich der Konsultation. Man wolle die Zusammenarbeit weiter intensivieren und ausbauen. "Die Menschen auf beiden Seiten der Grenze erwarten, dass die Politik die Probleme des Alltags löst. Ich bin davon überzeugt, dass uns das in enger Abstimmung auch in Zukunft und in guter Zusammenarbeit mit der Regierung von Ministerpräsident Schoof gelingen wird."

Und Dick Schoof erklärte: "Zusammenarbeit ist das Schlüsselwort. Und so sollte es sein, unter guten Nachbarn."

Über dieses Thema berichten wir auch in unserem Landesmagazin Westblick auf WDR 5 am 25.03.2025

Unsere Quellen: