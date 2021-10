Parteitag: CDU will Laschets Nachfolger Wüst küren

Der letzte CDU -Landesparteitag im Mai 2019 stand ganz im Zeichen der anstehenden Europawahlen. EVP -Spitzenkandidat Manfred Weber hielt eine umjubelte Rede. Europa-Veteran Elmar Brok wurde nach fast 40 Jahren verabschiedet. Annegret Kramp-Karrenbauer war als CDU -Bundesvorsitzende ein halbes Jahr im Amt. Eine Kanzlerkandidatur von Armin Laschet lag im Nebel der Zukunft. Und niemand sah eine Corona-Pandemie kommen.

Zweieinhalb Jahre später trifft sich die CDU in der Bielefelder Stadthalle erstmals wieder zu einem Parteitag - und alles ist anders. Während die Gründe für die Niederlage bei der Bundestagswahl in der Partei weiterr heftig diskutiert werden, richtet sich der Blick in NRW schon auf die in sieben Monaten anstehende Landtagswahl am 15. Mai 2022.

Laschet hofft auf eine Aufbruchstimmung

Ein " Zeichen des Aufbruchs für unsere Partei, aber auch die Menschen in Nordrhein-Westfalen " möchte Noch-Ministerpräsident Armin Laschet mit dem Parteitag aussenden. Gelingen soll das vor allem mit Verkehrsminister Hendrik Wüst, der zum neuen Landesvorsitzenden gewählt werden soll.

Die Wahl Wüsts ist als achter Tagesordnungspunkt vorgesehen. Gegen 13 Uhr hält Wüst seine Bewerbungsrede, kurz danach wird abgestimmt. Laschet spricht schon zwei Stunden vorher. Er dürfte für Wüst werben. Erst vor zwei Wochen hatte er ihn als seinen Nachfolger vorgeschlagen.