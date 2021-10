MPK-Treffen: Laschets letzter großer Auftritt

Seit Jahrzehnten existiert die Ministerpräsidentenkonferenz, bei der die Regierungschefs der Bundesländer ihre Politik abstimmen. Doch erst die Corona-Krise bescherte der MPK , wie sie im Politikjargon heißt, größere Bekanntheit.

Zunächst noch vor Ort in Berlin und dann über Monate an den Bildschirmen trafen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, um zusammen mit der Bundeskanzlerin zu entscheiden, wie es in der Corona-Pandemie weitergeht. Erst da wurde so manch einem klar, dass auch die Länderchefs was zu sagen haben. Und Markus Söder aus Bayern wusste, die große MPK-Bühne dafür zu nutzen, um sich bundesweit als Macher in der Krise zu inszenieren.

Markus Söder saß als MPK-Chef im Jahr 2020 bei den wichtigen Sitzungen neben der Kanzlerin

NRW hat ein Jahr lang den MPK-Vorsitz

Nun hat am 1. Oktober Nordrhein-Westfalen von Berlin den Vorsitz der MPK übernommen. Er wechselt turnusmäßig jedes Jahr. Das führt dazu, dass Armin Laschet ab heute seinen wohl letzten großen Auftritt als NRW -Ministerpräsident hat. Denn die Regierungschefs treffen sich auf Schloss Drachenburg für das dekorative Gruppenfoto und dann auf dem Petersberg bei Bonn zu ihrer Jahrestagung.

Lehren aus der Pandemie sind Thema

Großes Thema ist mal wieder die Pandemie. Allerdings soll der Blick mehr nach vorne gerichtet und über Lehren aus der Krise gesprochen werden. Zum Beispiel um die Frage, wie die Verwaltung effizienter und digitaler werden kann. Freitagnachmittag soll das Ergebnis des zweitägigen Treffens verkündet werden.

Außerdem gibt es im Moment noch Diskussionen um das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgeschlagene Auslaufen der epidemischen Lage. Aus NRW und aus anderen Ländern kommt die Forderung, dass es weiterhin bundesweit einheitliche Mindestregeln geben soll - zum Beispiel die Maskenpflicht in Bus und Bahn. Nicht unwahrscheinlich, dass auch darüber geredet wird. Aber starke Beschlüsse mit konkreten Maßnahmen oder einem konkreten Datum werden eher nicht erwartet.