Hendrik Wüst: Sein Weg zur Macht

Besonders letzteres ist Teilen der FDP schon länger ein Dorn im Auge. Nach Demos und heftiger Kritik von Sportvereinen, Gewerkschaften und Klimaaktivisten distanzierte sich etwa FDP -Generalsekretär Johannes Vogel und nannte die Vorlage einen "Reul-Entwurf".

Entscheidender CDU-Parteitag

Am 23. Oktober trifft sich die NRW - CDU zu ihrem Parteitag in Bielefeld. Hier wird der neue Landesvorstand gewählt - inklusive eines neuen Landesvorsitzenden. Will Wüst bei seiner Wahl ein gutes Ergebnis erzielen, muss er in den nächsten zwei Wochen seine Konkurrenten samt Gefolge hinter sich vereinen, etwa Innenminister Herbert Reul sowie Ina Scharrenbach, Bauministerin und Vorsitzende der Frauen-Union.

Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU)

Dort hätten sich viele eine andere Wahl gewünscht. "Für uns als Frauen-Union und für mich persönlich ist Ina Scharrenbach meine Favoritin" , erklärte Monika Grünewald, Vorsitzende der Frauen-Union des Rhein-Sieg-Kreises. Und sie ergänzte: "Es müssen qualifizierte Persönlichkeiten sein. Und Ina Scharrenbach ist eine außerordentlich qualifizierte Persönlichkeit." Entschieden werde die Nachfolge Armin Laschets erst auf dem Landesparteitag, betonte Grünewald. "Dann wird sich vieles zeigen."

Alte Rechnungen

Es gibt auch noch einige CDU -Anhänger, die Wüst seine Fehltritte noch nicht verziehen haben. Als Generalsekretär der NRW - CDU musste er 2010 wegen einer Affäre rund um buchbare Sponsorentermine mit Ministerpräsident Rüttgers ( "Rent a Rüttgers" ) zurücktreten. Seit seinem Comeback als Verkehrsminister 2017 vermeidet er diese ganz lauten Töne allerdings.

Wahl zum Ministerpräsidenten

Die CDU -Landtagsfraktion will einen Antrag stellen, um die Wahl des neuen Ministerpräsidenten am 27. Oktober in einer Sondersitzung des Plenums abzuhalten. Just einen Tag nach der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. Wenn Armin Laschet hier sein Mandat annimmt, verliert er gleichzeitig sein Amt als Ministerpräsident, denn beides innezuhaben ist nach der NRW -Landesverfassung nicht möglich.

Ein Mitglied der Landesregierung kann nicht gleichzeitig Mitglied des Bundestags oder der Bundesregierung sein. Landesverfassung NRW,

Artikel 64 (Absatz 4)