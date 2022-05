CDU und Grüne legen Sondierungspapier vor

Am ganz späten Freitagabend lag die Einigung vor: Auf den zwölf Seiten das, worauf sich die jeweils elf Verhandlungsteilnehmer der Parteien geeinigt haben. Damit - so sind sich beide Seiten sicher - habe man eine gute Grundlage gefunden, in den kommenden Wochen Koalitionsverhandlungen führen zu können.

Einige (grüne) Überraschungen

Das Papier beinhaltet viele zu erwartende Punkte, aber auch einige Überraschungen. Dass Schwarz-Grün am Kohleausstieg 2030 festhalten will, war erwartet worden. Auch, dass noch nicht dem Bagger zum Opfer gefallene Dörfer erhalten bleiben sollen, zeichnete sich bereits vor der Wahl ab.