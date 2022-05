Schwarz-grüne Sondierungen auf der Zielgeraden

Die Sondierungsgespräche von CDU und Grünen in Nordrhein-Westfalen dauern am Freitag an. Nach WDR -Informationen aus den Parteien könnte es bis zum späten Abend oder am frühen Samstagmorgen ein Ergebnis geben. Gerechnet wird dann mit einem Eckpunkte-Papier, das als Basis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen dienen könnte. Nach Vorgesprächen in der vergangenen Woche hatten die Sondierungen am Dienstag in Düsseldorf begonnen.