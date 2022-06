Kommentar: CDU und Grüne sind bereit für Zerreißproben

Die CDU muss den eigenen Leuten beweisen, dass die vielen Vorhaben auch wirklich bezahlbar sind und dass die Veränderungen die Unternehmen im Land nicht überfordern.

Das kann gelingen. Auch wenn die Risiken enorm sind. Niemand weiß, wie sich die Konjunktur und Russlands Kriegen gegen die Ukraine entwickeln.

Es drohen Zerreißproben - aber beide Seiten sind bereit

Dazu kommen Konflikte in NRW , die absehbar sind. Wenn die Polizei z.B. Besetzungsaktionen von Klimaaktivisten auflöst. Oder Menschen im Sauerland dagegen angehen, dass auch bei ihnen Windräder gebaut werden. Dann werden das Zerreißproben für CDU und Grüne.

Mein Eindruck ist: Beide Seiten sind bereit dafür. NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Grünen-Spitzenfrau Mona Neubaur werden diese Landesregierung zusammenhalten. Sie scheinen während der Koalitionsverhandlungen einen ziemlich guten Draht zueinander gefunden zu haben. Und sie haben in ihren Reihen genug Autorität, um Druck auszuhalten.

CDU frisst Wüst quasi aus der Hand