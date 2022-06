Schwarz-Grün ist besiegelt: Auch NRW-Grüne stimmen Koalitionsvertrag zu

Aber auch in Sachen Bildung und Schule sei den Grünen viel gelungen: „Jedes Kind ist in jeder Schulform willkommen“ – Inklusion, ein weiteres Herzensthema der Grünen. Ebenso wie die Absenkung des Wahlalters auf Landesebene auf 16 Jahren. Für diese Punkte gab es großen Applaus.

Lange Debatte – und ein bisschen stolz drauf

Doch Applaus bekommen auch immer wieder die Kritiker des Koalitionsvertrags. Gut vier Stunden debattieren die Grünen. Dass die CDU ihren parallel stattfindenden Parteitag hingegen nach gut einer Stunde mit klarem „Ja“ zur neuen Regierung beendet, wird in der Bielefelder Stadthalle eher belächelt. Das Gefühl, betont anders als die CDU zu sein, scheint vielen zu gefallen.

Doch so laut und präsent die Kritiker am Nachmittag auch wirken, sie können sich am Ende nicht durchsetzen. 85 Prozent der Delegierten stimmen für eine Regierung mit der CDU. Auffällig: Es sind vor allem die jungen Delegierten, die ablehnen.

Landeschefin Mona Neubaur ist mit dem Ergebnis mehr zufrieden – aber auch mit dem Weg, wie es zustande gekommen ist. Dem WDR sagt sie nach der Debatte, dass das nicht ihre Partei wäre, wenn kein Platz für Kritik und Debatten wäre.

Grüne wählen neuen Landesvorstand

Für Sonntagvormittag steht die Wahl eines neuen Landesvorstands bei den Grünen an. Die bisherigen Vorsitzenden, Mona Neubaur und Felix Banaszak, treten nicht wieder an. Neubaur wird Chefin des neu zugeschnitten Ministeriums für Wirtschaft und Energie und wohl stellvertretende Ministerpräsidentin der ersten schwarz-grünen Regierung in NRW.

Banaszak war im September in den Bundestag eingezogen. Hier will er sich, nach eigener Aussage, in den nächsten Jahren verstärkt einbringen. Wahl des Ministerpräsidenten Neben den Grünen hat auch die CDU auf ihrem Landesparteitag in Bonn dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Hendrik Wüst (CDU) soll am Dienstag im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden.