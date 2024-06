CDA sucht den Laumann-Nachfolger

"Bald schon neuer Arbeiterführer der CDU " schreibt das "Handelsblatt" über ihn: Dennis Radtke aus Bochum-Wattenscheid gilt als wahrscheinlicher Nachfolger von Karl-Josef Laumann an der Bundesspitze der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft Deutschlands ( CDA ), früher CDU -Sozialausschüsse genannt. Am Samstag kommt der CDA -Landesvorstand in Düsseldorf zu Beratungen zusammen.

Laumann will Generationswechsel

NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Karl-Josef Laumann (CDU)

Der bald 67-jährige Laumann will im September nicht erneut kandidieren. "Ich mache das jetzt seit gut 20 Jahren und bin sehr dankbar. Jetzt ist es aber Zeit, den Generationswechsel einzuleiten" , sagt Laumann. Er will sich in der CDU auf seinen Posten als Bundesvize konzentrieren. Und Minister in NRW ist der Münsterländer ja auch noch.

Radtke wollte am Freitag auf WDR -Anfrage nicht bestätigen, ob er für die Laumann-Nachfolge antritt: "Wir werden in Ruhe im Landesvorstand beraten, wie es weitergehen soll. Wenn nach 22 Jahren ein Urgestein wie Karl-Josef aufhört, ist das kein alltäglicher Vorgang für den Verband." Dass der CDA in NRW als größtem Landesverband hier "eine Schlüsselrolle zukommt, liegt in der Natur der Sache" . Im September wird gewählt.

Scharfe Abgrenzung nach rechts

Der 45-jährige Radtke ist seit 2019 Landesvorsitzender der CDA . Der gelernte Industriekaufmann und frühere IG - BCE -Gewerkschaftssekretär sitzt seit 2017 im Europaparlament. Seit vielen Jahren fordert er ein klareres soziales Profil der Union.