Zwei Dinge allerdings könnten diesen Plan durchkreuzen. Da ist zum einen die tatsächliche Zustimmung der Delegierten für den vom Landesvorstand als Spitzenkandidaten vorgeschlagenen Christian Lindner. Vor vier Jahren, 2021, holte Lindner stolze 96,9 Prozent. 2017 kam er auf 91,2 Prozent. Alles darunter wäre also ein Fingerzeig, dass der Frontmann auch in den eigenen Reihen nicht ganz unbeschädigt aus den Ereignissen der letzten Wochen hervorgeht.

Auch Generalsekretär Buschmann und sein Vorgänger Djir-Sarai wollen vordere Plätze

Und zum anderen gibt es in der NRW - FDP neben Christian Lindner noch weitere prominente Männer, die sich erneut um vordere Listenplätze bewerben und zugleich im Fokus beim Ampel-Aus standen.

Ex-Justizminister Marco Buschmann

Neben Ex-Justizminister und Neu-Generalsekretär Marco Buschmann aus Gelsenkirchen ist das der stellvertrende Bundesvorsitzende Johannes Vogel. Und auch der Neusser Birjan Djir-Sarai, der im Zuge der D-Day-Debatte als Generalsekretär zurücktreten musste, soll - so hört man- wieder einen guten Listenplatz bekommen.

Dabei wird die Konkurrenz um die Plätze auch dadurch verschärft, dass sich deutlich weniger als die zuletzt 19 FDP -Bundestagsabgeordneten aus NRW Hoffnung auf einen erneuten Einzug ins Parlament machen können. Das liegt vor allem daran, dass die FDP in den Umfragen derzeit weit entfernt vom zweistelligen Ergebnis 2021 rangiert. Dazu kommt, dass im Bundestag durch die Wahlrechtsreform der Ampel insgesamt weniger Abgeordnete sitzen werden. Ab Listenplatz Zehn wird es für die NRW - FDP ler diesmal wahrscheinlich eng mit dem Einzug ins Parlament - sofern der der Partei überhaupt gelingt.

Gerangel um Top Ten: Allein unter Männern?

Auf den Plätzen hinter Lindner könnte es dadurch Gerangel und Kampfkandidaturen geben. Ob die Delegierten da neben den etablierten Gesichtern ausgerechnet auch noch Lindners ehemaligen Pressesprecher Moritz Kracht als Neuling aus Düsseldorf mit einem aussichtsreichen Listenplatz belohnen werden, ist offen. So wie die nicht nur symbolisch wichtige Frage, ob sich unter den Top-Ten mehr als eine Frau platzieren kann. Mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich die bekannteste Bundestagsabgeordnete aus NRW ja bei der Europawahl gerade erst nach Straßburg und Brüssel verabschiedet.

Bundestagsabgeordneter Schäffler