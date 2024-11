Zuvor hatte Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ebenfalls auf X, Kritik an der Wortwahl geübt: " Ich war bei diesem Treffen nicht dabei. Dass man sich in einer Situation, wie wir sie in der Regierung hatten, mit Ausstiegsszenarien allerdings auseinandersetzt, war folgerichtig, nicht nur für die FDP. Die Wortwahl ist der Sache nicht dienlich, eine Verschriftlichung mit dieser Tonalität nicht nachvollziehbar. Jetzt ist ausschließlich Selbstkritik und Aufarbeitung gefragt. "

FDP-Chef Lindner verneint "falsches Spiel"