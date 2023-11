Sexuelle Gewalt gegen Kinder: Bundeslagebild nennt Zahlen

Kindern ihr "Recht am Bild" vermitteln

Beim großen Thema der digitalen sexualisierten Gewalt könnten auch Eltern von Anfang an stärkend wirken, indem sie Kindern ihr " Recht am eigenen Bild" vermitteln, sagt Büscher. " Wenn Kinder ein Gefühl dafür bekommen, dass sie nicht in jeder Lebenslage fotografiert werden und dann keinen Einfluss darauf haben, was mit den Bildern passiert, stärkt sie das ungemein." Fehle aber das Bewusstsein für das Recht am eigenen Bild, dann schwäche das die Kinder " in ihrer Widerstandskraft, wenn sie entscheiden könnten, ein Bild nicht weiter zu schicken oder auf eine entsprechende Anfrage im Internet nicht zu reagieren".

Es fehle aber noch sehr viel Fortbildung in den Kitas und anderen Einrichtungen, sagt Büscher: Pädagogische Fachkräfte seien oft unsicher dabei, das Thema überhaupt zu benennen oder anzusprechen. Viele hätten in ihrer Ausbildung gar nichts dazu gelernt.