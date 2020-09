Kommt jetzt die Corona-Ampel?

Eine neue Corona-Ampel?

Vor der Sitzung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt der Vorschlag auf den Tisch, dass privat nur noch 25 Leute feiern dürfen, in Räumen außerhalb des eigenen Hauses dürfen es dann - nach dem Wunsch des Bundes - nur noch 50 sein. Unwahrscheinlich, dass NRW hier mitgeht, auch wenn gerade im größten Bundesland private Feiern zu vermehrten Corona-Infektionen geführt haben, wie zum Beispiel in Hamm oder jüngst in Bielefeld.

Spannend dürfte bei dem Treffen werden, wie es mit der Risikobewertung weiter geht. Im Gespräch: Eine sogenannte Corona-Ampel für jede Region. Allerdings dürfte die Definition, wie sie aussehen könnte, spannend werden. Bayern will bei regionalen Maßnahmen auch weiterhin die Ausrichtung an den absoluten Infektionszahlen.

Laschet will mehr Differenzierung

Von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kam dagegen der Vorschlag für eine differenziertere Umsetzung dieser Ampel. Laschet sagte dem Handelsblatt, man dürfe nicht allein auf die reinen Infektionszahlen schauen.

Wichtig seien auch Faktoren wie die Lage in den Krankenhäusern, der Rückverfolgung von Kontakten und der Positivrate der gesamten Tests, so Laschet Damit greift er Vorschläge eines Expertenrates auf, den er in den ersten Wochen der Corona-Maßnahmen eingerichtet hatte.

Stand: 29.09.2020, 06:26