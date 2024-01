Wagenknecht-Partei geht mit viel NRW-Personal an den Start

Wagenknecht: "Viele fühlen sich im Stich gelassen"

Sie und ihre Mitstreiter hätten die neue Partei gegründet, um "Unfähigkeit und Arroganz" in der Berliner Regierungspolitik zu überwinden, sagte Wagenknecht am Montag. Gerade mit Blick auf die Lage in Ostdeutschland werde immer wieder vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Damit würde aber "Ursache und Wirkung verwechselt" . Denn viele Menschen fühlten sich von der Politik "im Stich gelassen" .

Programmatisch will sich die Partei vorerst am Gründungsmanifest des gleichnamigen Vereins orientieren. Bis zur Bundestagswahl 2025 soll dann ein detailliertes Programm erarbeitet werden, so Wagenknecht. Der erste BSW-Parteitag ist für den 27. Januar in Berlin geplant. "Wir streben an, mittelfristig eine Volkspartei zu sein" , erklärte Fabio De Masi am Montag die weiteren Ziele.

Erfolg hängt von Programm ab