Der 23.Oktober 2023 wird gewiss in die Geschichte der Partei Die Linke eingehen: An diesem Tag stellte Sahra Wagenknecht ihr neues Bündnis vor und erklärte gemeinsam mit neun weiteren Bundestagsabgeordneten den Austritt aus der Partei, die (mit ihrer Vorläuferin PDS) jahrzehntelang Wagenknechts politische Heimat gewesen war. Für viele Mitglieder war es ein Schock, für manche Funktionäre der Partei aber auch eine Erleichterung, weil endlich das kräftezehrende Warten auf eine Entscheidung der linken Gallionsfigur ein Ende hatte.

Optimismus in NRW

Linken-Landeschef Sascha Wagner

So sieht das auch Sascha Wagner, der hiesige Linken-Landeschef, der betont, dass man in NRW jetzt vor allem nach vorne schauen wolle. Nach dem Ende des innerparteilichen Konflikts habe man nun die Möglichkeit, sich wieder auf Themen und Inhalte zu konzentrieren. Wagners Landesverband hat mit dem Austritt der Wagenknecht-Gruppe vier seiner sechs Bundestagsabgeordneten verloren: Neben Sahra Wagenknecht haben auch der ehemalige Landeschef Christian Leye aus Duisburg, die Bochumer Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen und der Aachener MdB Andrej Hunko die Partei verlassen.

Der Mitgliederverlust hält sich dagegen in Grenzen. Auch, weil der Konflikt um Wagenknecht schon in den vergangenen Jahren für Austritte in NRW gesorgt hat: rund 2.000 Mitglieder seien gegangen, nicht nur, aber oft auch wegen des Umgangs mit Wagenknecht, darauf hatte Wagner bereits im Oktober verwiesen. Darunter seien Mitglieder gewesen, die nicht länger mit Wagenknecht in einer Partei sein wollten. Aber es gab auch solche, die die ständigen innerparteilichen Anfeindungen gegen die Linken-Spitzenfrau, die zur Bundestagswahl noch auf dem ersten Listenplatz in NRW stand, nicht mehr mittragen wollten.