Wechselt Düsseldorfer Ex-Oberbürgermeister Geisel zur Wagenknecht-Partei?

Es ist eine Einladung, die im politischen Düsseldorf Aufsehen erregt. Am Montag will Sahra Wagenknecht in der Bundespressekonferenz in Berlin ihr Spitzenpersonal für die Abstimmung im Juni vorstellen. Als letzter von sechs Namen steht der von Thomas Geisel auf dem Zettel.

Von 2014 bis 2020 Oberbürgermeister

Der SPD-Politiker hatte bei der Kommunalwahl 2020 sein Amt als Oberbürgermeister verloren und musste die Amtskette für die Verwaltungsspitze in der Landeshauptstadt an CDU-Mann Stephan Keller übergeben. Während seiner Amtszeit von 2014 an war Geisel nicht unumstritten. Mit seiner forschen Art eckte der passionierte Läufer häufig auch in der eigenen Partei an.

Die Niederlage bei der Kommunalwahl - so heißt es dem Vernehmen nach - hat Geisel nie wirklich überwunden. Seit dem vergangenen Sommer gab es in Düsseldorfer Medien mehrfach Gerüchte, Geisel plane bei der Kommunalwahl 2025 einen Comeback-Versuch. Seine Partei, die SPD, erteilte aber solchen Plänen im Vorhinein eine Absage. Nach WDR-Informationen hatte Geisel auch eine unabhängige Kandidatur erwogen. Dazu soll es mit Unternehmen in Düsseldorf Gespräche über eine finanzielle Unterstützung gegeben haben.

Geisel gibt keinen Kommentar

In welcher Form er für die neue Partei, das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), antreten werde, dazu wollte sich Geisel nicht äußern. Vor Montag gebe er zu seinem Engagement keinen Kommentar, erklärte Geisel auf WDR-Nachfrage.