Schwarz-Grün offen für Gesetzesänderung

Ina Besche-Krastl

Trotzdem könnte unter der schwarz-grünen Landesregierung jetzt Bewegung in die Sache kommen. In der Koalition scheint man für die Forderung des Städte- und Gemeindebundes offen zu sein. Die Grünen positionieren sich klar für mehr Blitzer in kleineren Städten. " Wir haben das in der vergangenen Legislatur auch schon gefordert ", erklärt Ina Besche-Krastl. Sie sitzt für die Grünen im Verkehrsausschuss und betont, gerade im innerstädtischen Bereich müsse alles unternommen werden, um die Sicherheit für die schwächsten Verkehrsteilnehmer zu stärken.