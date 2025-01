Die Diagnose der FDP -Fraktion lautet: " Der Strukturwandel im stationären Einzelhandel hinterlässt verwaiste Ortskerne und leerstehende Innenstädte. " Die Liberalen fordern deshalb die NRW -Landesregierung auf, den Standort Innenstadt zu stärken. Heute nehmen dazu Sachverständige im Wirtschaftsausschuss Stellung. Die FDP nennt u.a. hohe Kosten (Mieten, Nebenkosten), den konkurrierenden Online-Handel und die Corona-Delle als Gründe für die derzeitige Lage.

Die "Therapie" sieht aus Sicht der NRW -Liberalen so aus: ein attraktiver Angebots-Mix mit Geschäften und Events in gut erreichbaren Innenstädten, die auch mit Grün- und anderen Erholungsflächen punkten können. Dazu verlängerte Öffnungszeiten und verkaufsoffene Sonntage. Außerdem soll die NRW-Landesregierung Druck in Berlin machen: In einer Bundesratsinitiative solle sie sich für Sonntagsöffnungen einsetzen. Konkret geht es darum, dass diese schwerer anfechtbar sein sollen als aktuell. Zugleich brauche es weniger Bürokratie, außerdem City-Manager und ein Leerstands- und Ansiedlungsmanagement. Auch ein flexibleres Baurecht könne helfen, Innenstädte zu modernisieren.

Den stationären Einzelhandel gemeinsam mit zukunftsweisender Stadtentwicklung zu denken, heißt, Innenstädte, Orts- und Stadtteilzentren wieder als zentrale Wirtschafts- und Lebensräume neu zu beleben. Aus dem Antrag der FDP-Fraktion

Der Sonntag

Die herausgehobene Rolle des Sonntags ist in Artikel 140 des Grundgesetzes verankert (" Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. "). Für einen grundlegenden Neustart bei den Sonntagsöffnungszeiten bräuchte es eine Grundgesetzänderung, deshalb der FDP -Vorschlag einer NRW -Bundesratsinititive.