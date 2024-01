Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt - auch in NRW

"Natürlich stecken auch Chancen in der Bezahlkarte" , sagte Paul am Dienstag. So könnte die Bezahlkarte etwa zu Erleichterungen für Geflüchtete führen, weil sie sich dann nicht mehr zu bestimmten Zeiten an bestimmten Stellen anstellen müssten. Wichtig sei aber, dass die Karte tatsächlich zu einer Verringerung des Verwaltungsaufwandes führe, so Paul.

Nur Bayern und Mecklenburg-Vorpommern machen nicht mit

NRW nimmt nach Auskunft der Ministerin an dem Ausschreibungsverfahren der Länder für einen gemeinsamen technischen Dienstleister. 14 von 16 Bundesländern sind dabei, nur Bayern und Mecklenburg-Vorpommern wollen eigene Modelle entwickeln. Bereits im November hatten sich die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz darauf verständigt, dass Asylbewerber in Deutschland mindestens einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf einer Bezahlkarte bekommen sollen. Gestern erzielte die Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) dann den Durchbruch.

"Mit der Einführung der Bezahlkarte senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen, und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität" , zählt Hessens Ministerpräsident Boris Rhein auf, aktuell Vorsitzender der MPK. Wie hoch das Guthaben auf der Karte sein soll und wie viel Geld weiterhin bar ausgezahlt wird, sollen die Länder selbst entscheiden.

Ziel: Überweisungen in Herkunftsländer nicht mehr möglich

Da keine Karte-zu-Karte-Überweisungen und Überweisungen im In- und Ausland mehr möglich sein sollen, erhoffen sich einige Bundesländer, Anreize für illegale Migration nach Deutschland zu senken. Insbesondere soll verhindert werden, dass Schutzsuchende Geld aus staatlicher Unterstützung in Deutschland an Angehörige und Freunde im Herkunftsland überweisen - was mitunter als Hauptanreiz einiger Flüchtlinge für die Einreise in Deutschland betrachtet wird.

Die Auswirkungen einer Bezahlkarte müssen wissenschaftlich aber erst noch erforscht werden, sagt etwa Wirtschaftswissenschaftler Paul Poutvaara vom Münchner Ifo-Institut. Zwar könne die Einführung einer Bezahlkarte Deutschland weniger attraktiv als Zielland machen, allerdings gebe es bisher keine Erkenntnisse über die Effekte einer solchen Reform. Daher sei es wichtig, nun parallel zur Einführung zu erforschen, ob sie die gewünschten Auswirkungen habe.

In Hannover und Greiz gibt es schon Bezahlkarten

In einigen Landkreisen Deutschlands gibt es ein Bezahlkarten-Modell bereits, etwa im Ortenaukreis in Baden-Württemberg oder in Hannover, wo die Stadt Sozialleistungen per Überweisung auf die sogenannte "Social Card" gutschreibt. Im Landkreis Greiz in Thüringen berichtet das Landratsamt, dass die Abreise von Asylsuchenden sich mit der Einführung einer Bezahlkarte verstetigt hätte. 15 Betroffene, die bisher ihre monatliche Unterstützung abgeholt hätten, hätten sich einfach nicht mehr gemeldet. Landrätin Schweinsburg von der CDU sagte im ZDF, dadurch trenne sich die Spreu vom Weizen.