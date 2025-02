Da ist eine Bewerberin, die im Ausschuss forsch auftritt und gegen Mitbewerber persönlich austeilt. Man erlebt eine Staatssekretärin, die aggressiv vorträgt, um dann festzustellen, dass sie einen schwerwiegenden Formfehler begangen hat. Und da sind zwei unterlegene Bewerber, die deutliche Worte über das Verfahren finden. Einer spricht sogar dem grünen Justizminister ab, die Wahrheit zu sagen.

Wer schützt die Justiz?

Das alles ist nur die Spitze des Eisbergs. Noch viel mehr Mails und Erklärungen wurden bisher präsentiert. Sie alle nähren den Eindruck, hier sei eine politische Auswahl getroffen worden, statt eine nach Kompetenz. Und das an einer entscheidenden Nahtstelle der Demokratie: Bei der Besetzung eines der wichtigsten Richterposten.

Wenn wir in diesen Tagen von einer Brandmauer zu Rechtsextremen sprechen, gehört zu dieser auch, die Justiz zu schützen. Das, was wir nämlich bei der OVG-Besetzung sehen, ist doch eigentlich das Prinzip der rechtsextremen Systemsprenger, die parteipolitisch gewünschte Richter und Richterinnen in Ämter hieven. Damit versuchen sie das Justizsystem zu kapern, um den Staat von innen auszuhöhlen.

Missbrauch Tür und Tor geöffnet

Justizminister Limbach (Grüne)

In Ungarn, Polen und in den USA ist das so gelaufen. Zwar kann man schwarz-Grün nicht unterstellen, genau das bei der Besetzung des OVG im Hinterkopf gehabt zu haben. Trotzdem ist ein System zutage getreten, welches eine politische Besetzung problemlos möglich macht. Und damit ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.

Es ist also an der Zeit zu reagieren und die gesetzlichen Lücken bei der Besetzung von Richterämtern zu schließen. Dazu braucht es ein neues Gesetzgebungsverfahren, an dem Schwarz-grün gemeinsam mit der Opposition von SPD und FDP arbeiten sollte. Zumindest, wenn man es mit der Brandmauer für die Demokratie ernst meint.