Wo Bahnreisende in NRW große Sperrungen erwarten

Trotz angespannter Haushaltslage will der Bund bis 2027 rund 40 Milliarden Euro zusätzlich in das deutsche Schienennetz investieren. Damit sollen in den nächsten Jahren marode Weichen, Stellwerke und Bahnhöfe erneuert und das Schienennetz digitalisiert werden, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP ) am Freitag auf dem Schienengipfel 2023 in Frankfurt ankündigte.