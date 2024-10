Löhrmann soll neue NRW-Antisemitismus-Beauftragte werden

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger war seit 2018 Antisemitismus-Beauftragte des Landes. Das Amt war damals neu geschaffen worden. 2022 wurde sie vom Landeskabinett weiterbestellt. Warum es gerade jetzt einen Wechsel in dieser Position geben soll, blieb zunächst unklar.

Die FDP -Politikerin war zuvor unter anderem zweimal Bundesjustizministerin - von 1992 bis 1996 und von 2009 bis 2013.

Antisemitismus in NRW nahm nach 7.10. massiv zu

Die Antisemitismus-Beauftragte hat nach dem Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel immer wieder über einen starken Anstieg antisemitischer Vorfälle in NRW berichtet. Die Fälle reichten von Pöbeleien, Bedrohungen, Zerreißen der israelischen Flagge, Sachbeschädigungen und Markierungen von Häusern bis hin zu Gewaltdelikten.