WDR: Ich erlebe mich selbst beim Versuch zu analysieren, was wir da gerade in Israel, im Libanon, in Gaza sehen, bei der Schwierigkeit, jüdisches Leben vom israelischen Staatshandeln zu trennen. Können Sie nachvollziehen, dass es ausgeprägte Kritik gibt am Handeln Benjamin Netanyahus seit dem 7. Oktober 2023?

Naor: In einer Demokratie ist Kritik immer zulässig und legitim. Wenn unter dem Deckmantel einer sogenannten "Israelkritik" - übrigens auch ein Begriff, den es mit keinem anderen Land gibt - antisemitisches Gedankengut verbreitet wird, fängt da Antisemitismus an. Das Problem ist: Wir hatten vor einigen Jahren so einen Fall, ich meine, es war in Wuppertal, wo zwei arabisch stämmige Jugendliche eine Synagoge mit Molotow-Cocktails angegriffen haben. Der Richter hat sie freigesprochen, weil sie keine israelische Einrichtung dort vorgefunden haben. Also haben sie eine Synagoge angegriffen, was mit Israel eigentlich nichts zu tun hat.

Eine Synagoge, ein Gotteshaus in Deutschland hat nichts mit der Politik Israels zu tun. Aber das ist etwas, was viele Menschen verwechseln. Natürlich sind wir als Juden sehr verbunden mit dem Staat Israel. Wir alle haben dort Freunde, Verwandte und Familienangehörige. Man darf nicht vergessen, dass es der einzige jüdische Staat weltweit ist. Es gibt sehr viele christliche und muslimische Länder, aber nur einen einzigen jüdischen Staat, der sehr klein ist und ständig unter Beschuss und Angriff steht.