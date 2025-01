FDP fordert "knallharte Strafen"

Dennoch ist das Problem kein geringes. FDP und SPD hatten daher am Donnerstagmorgen eine Aktuelle Stunde im Landtag beantragt - bei der es hoch her ging. Für die FDP-Fraktion forderte Franziska Müller-Rech " knallharte Strafen für gewalttätige Schüler ", solche Täter müssten "endlich Konsequenzen spüren" . Schulleiter bräuchten mehr Rückendeckung bei der Umsetzung von Maßnahmen gegen Gewalt, aber auch bessere Schulungen zum Umgang mit diesem Problem. Die Gewalt an Schulen, so Müller-Rech, sei " eine klare Bedrohung für Demokratie und Gesellschaft ".

Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Jochen Ott, bemängelte fehlende Machtmittel für Lehrkräfte: Beispiele hätten gezeigt, dass beispielsweise Schulleiter, die in Gewaltsituationen eingreifen, riskieren müssten, dafür später selber als Täter vor Gericht zu stehen.

AfD: "I llegale migrantische Dauerkriminelle "