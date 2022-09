Nach OVG-Urteil zu Abwassergebühren kommt ein neues Gesetz

Kanalnetz braucht Erneuerung

Scharrenbach nannte auch einige Eckdaten zum Kanalnetz in Deutschland: Es umfasse rund 600.000 Kilometer und in den Großstädten sei es im Durchschnitt 56 Jahre alt, teils sogar schon über 100 Jahre. Der Wiederbeschaffungszeitwert für das gesamte Netz sei mit bis zu 700 Milliarden Euro zu veranschlagen. Bundesweit müssten jährlich sechs bis acht Milliarden Euro in das Netz investiert werden - davon rund 20 Prozent in NRW. Verbrauchsabhängige Abwassergebühren seien also notwendig, um die Kanäle instand zu halten, betonte die Ministerin.