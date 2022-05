Abwassergebühren rechtswidrig - Was heißt das jetzt?

Dabei wird der sogenannte "Wiederbeschaffungswert", also der Neuwert der Technikanlagen zugrunde gelegt, aber auch die über die Jahre schwankenden Zinsen, die beispielsweise in der 1970er Jahren viel höher waren als heute. " Und: Das Kanalnetz ist in 50 Jahren deutlich gewachsen ", sagt Stempel. Die Kalkulation sei also äußerst kompliziert.

Mittelwert höchsten aus zehn Jahren

Auch das bezahlt der Bürger

Das OVG kam nun dem Schluss, dass die Kommunen bei der Kalkulation ihrer Abwassergebühren nur die Zinsen der letzten zehn Jahre zugrunde legen dürfen. Bei der Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert müssten außerdem die realen Zinsen berücksichtigt werden. Während Oer-Erkenschwick bisher einen Zinssatz von 6,52 Prozent zugrunde legte, dürfte der laut OVG derzeit nur bei 2,42 Prozent liegen.

Der Bund der Steuerzahler NRW habe ausgerechnet, dass sich die Stadt Oer-Erkenschwick von den sechs Millionen Euro Abwassergebühren, die sie erhoben hatte, " knapp eine Millionen in die Taschen gestopft " habe, sagt Wilhelm Achelpöhler, Anwalt für Verwaltungsrecht, im Namen des Steuerzahlerbunds. Das Urteil werde "erhebliche Auswirkungen" auf die Gebühren in NRW haben.

Jetzt noch gegen Bescheid 2022 wehren

Und: Für die Gebühren 2022 sei noch alles offen. Wer seinen Gebührenbescheid noch bekommt oder kürzlich erst bekommen hat, solle daher unbedingt Widerspruch einlegen und auf die Entscheidung des OVG verweisen. Denn auf der Grundlage des alten Gesetzes sei der Preis "rechtswidrig".

Auch für Müllentsorgung zu viel bezahlt?

Viele Bürger in NRW hatten bei ihren jeweiligen Kommunen Widerspruch gegen die Abwassergebühren eingelegt, sagt Achelpöhler, waren damit aber abgewiesen worden. Wer aber gegen diese Ablehnung geklagt habe, der könne jetzt auch die zuviel gezahlten Gebühren zurückverlangen, sagt der Verwaltunsgrechtler. Das OVG-Urteil gebe ihm Recht.

Und auch das sagt Achelpöhler: Nicht nur beim Abwasser, auch bei den Gebühren für Straßenreinigung und Müllabfuhr müsse man davon ausgehen, dass Bürger jahrelang zu viel gezahlt hätten.