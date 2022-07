Warum die Abwassergebühren in NRW bald sinken könnten

Was sich bei Wohnungsmietern oft irgendwo in der Nebenkostenabrechnung verbirgt, ist für Haus- oder Wohnungseigentümer immer wieder eine größere Summe, die zu zahlen ist: die Abwassergebühr. Neben den Steuern sind sie der größte Posten bei den "Grundgebühren", die eine Stadt oder Gemeinde erhebt.

So muss ein Vier-Personen-Musterhaushalt in diesem Jahr in NRW im Schnitt 742 Euro an Abwassergebühren zahlen, ein Prozent mehr als 2021. Das geht aus einer aktuellen Berechnung des Bundes der Steuerzahler ( BdSt NRW ) hervor. Am günstigsten sind die Gebühren demnach mit 287,10 Euro in Reken, am teuersten mit 1.356 Euro in Monschau.

Rückzahlungen für Abwassergebühren?