Abschiebestopp in Iran ausgelaufen: Hickhack zwischen NRW und Bund

Die SPD kann das angesichts der Aussage in dem Brief nicht nachvollziehen. So sagte Fraktionsvize Lisa-Kristin Kapteinat am Montag dem WDR , dass die Grundlage für einen Abschiebestopp gegeben sei. " Das hat die Bundesregierung gegenüber Frau Paul auch unmissverständlich klargestellt. Sie kann und muss den Abschiebestopp daher jetzt unverzüglich verlängern. " Doch genau das ist bislang nicht passiert.

Zu viel Wahlkampf? Versäumnis?

Land und Bund schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Paul sagt über Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD), die in Hessen Ministerpräsidentin werden will, dass sie " derzeit mehr mit Wahlkampf beschäftigt zu sein scheint ". Die SPD attackiert hingegen die Grüne: " Offenbar will Ministerin Paul nur von ihrem eigenen Versäumnis ablenken, das Auslaufen der eigenen Frist nicht frühzeitig auf dem Schirm gehabt zu haben ", sagt Kapteinat.

Wohl erstmal keine Abschiebungen

Immerhin: Das Hickhack führt offenbar nicht dazu, dass jetzt tatsächlich Abschiebungen aus NRW stattfinden. Denn aus dem Flüchtlingsministerium heißt es, dass solche Rückführung immer einen gewissen organisatorischen Vorlauf brauchen. Deshalb stehe nicht zu befürchten, dass in den nächsten Tagen Personen in den Iran rückgeführt werden.