Nach Abitur-Panne: Neues System für NRW ab 2025

Trotz der IT -Panne haben die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr ähnliche Noten erzielt wie in den Vorjahren. Im Schnitt machten die Schüler ihr Abi mit der Note 2,37 - und lagen damit im langjährigen Durchschnittsniveau. Rund 80.000 junge Leute waren zu den Zentralen Abiturprüfungen angetreten.