Abi-Pannen: Lehrer finden Fehler in Bio- und Informatik-Klausuren

Fehler in Klausuren bereits früher aufgetaucht

Dass Lehrkräfte Fehler in den Klausuren des Zentralabiturs entdecken, kommt nicht zum ersten Mal vor. Diesmal sind es anscheinend wohl kleinere Fehler gewesen - und sie wurden rechtzeitig entdeckt.

In der Vergangenheit jedoch sind immer wieder Schüler an unentdeckten Fehlern im NRW-Zentralabi oder auch an zu schweren Aufgaben verzweifelt. Eine Mathematikaufgabe aus den Prüfungen im Jahr 2008 ist unter dem Schlagwort " Oktaeder des Grauens " in die Geschichte eingegangen und hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag.

Sondersitzung des Schulausschusses