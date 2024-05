Kommt ein Messertrageverbot in ganz NRW?

Bei Verstoß wartet Zwangsgeld

Daher habe man sich das neue Instrument überlegt und knüpfe nun direkt an den potentiellen Täter als Person an. Wer trotz Verbots erwischt wird, muss zunächst 250 Euro, dann 500 Euro Zwangsgeld zahlen, so Lange.

Doch auch wenn die Gegebenheiten in Dortmund anders sind als in anderen Städten - dort schauen die Polizeibehörden auf die Erfahrungen aus dem östlichen Ruhrgebiet. In Düsseldorf kann die Polizei sich vorstellen, das eigene Konzept mit Waffenverbotszonen um Trageverbote für bestimmte Personen zu ergänzen.

FDP im Landtag fordert tragfähiges Konzept gegen Messergewalt