Autobahnsperrung: A42-Brücke muss nicht abgerissen werden

Stau, Lärm und wirtschaftliche Belastung. Die Sperrung der wichtigen Autobahnbahnbrücke zwischen Bottrop und Essen ist für Anwohner, Pendler und Unternehmer seit Monaten eine starke Belastungsprobe.

In einer Sondersitzung im Düsseldorfer Landtag macht der Geschäftsführer der Autobahn GmbH des Bundes, Dirk Brandenburger, Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Situation. Er sei "zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen zu einer Entspannung der Situation kommen" .

Die A42 -Brücke müsse nach jetzigem Stand nicht abgerissen, sondern könne "ertüchtigt" werden, so Brandenburger. Eine konkrete Antwort darauf, wann die Brücke wieder befahrbar sein soll, blieb der Autobahn-Chef allerdings schuldig. Dazu gäbe noch keine gesicherten Prognosen.

Belastung für Pendler und Unternehmen