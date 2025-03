Aschermittwoch, Fastenzeit und die Merz-Schulden

Haben Sie was vom politischen Aschermittwoch der NRW -Parteien mitgekriegt? Falls nein: Kein Problem, diese Woche war viel los, da gehen die traditionellen Zusammenkünfte in Kirchveischede ( CDU mit Ministerpräsident Hendrik Wüst als Hauptredner) oder in Schwerte ( SPD mit ihrem Landtags-Fraktionschef Jochen Ott) schon mal etwas unter. Wohl auch weil der Bundestagswahlkampf vorbei ist, klangen die Reden in diesen ernsten Zeiten etwas leiser als sonst. Oder lag’s an Schwarz-Rot ante portas?

Abgesehen davon stand der Polit-Aschermittwoch in Nordrhein-Westfalen ja schon immer im Schatten des deftigen Originals in Bayern. Im Freistaat sind die Hallen größer und voller - die Zuhörer sind bierseliger. In diesem Jahr schickte CSU -Chef Markus Söder aus Passau einen Gruß nach NRW: " Wir haben Lederhosen. In Düsseldorf gibt's nur die Toten Hosen ." Das ließ sich auch als kleine Spitze gegen NRW-Ministerpräsident Wüst verstehen, der den Musikern um Bandleader Campino im vergangenen Jahr den Staatspreis des Landes verliehen hatte. Die Hosen-Botschaft war Söder so wichtig, dass er sie via X (ehemals Twitter) als Video verbreitete.