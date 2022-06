Brand in Lagerhalle: Brühler Feuerwehr immer noch im Einsatz

Anruf bei der Feuerwehr Brühl gegen 2.30 Uhr in der Nacht: An der Sürther Straße brenne eine Lagerhalle. Als die ersten Fahrzeuge der Wehr eintrafen, stand die Halle bereits komplett in Brand.

Offenbar keine Verletzten

Eine große Zahl von Feuerwehrleuten aus Brühl und angrenzender Feuerwehren im Rhein-Erft-Kreis war die gesamte Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt - zwei Drehleitern waren dabei im Einsatz. Stand 6.30 Uhr waren die Löscharbeiten auch am Morgen noch nicht abgeschlossen. Verletzt wurde offenbar niemand. Das sagte die Brühler Polizei auf Nachfrage des WDR .

Wieso der Brand ausbrach und wie hoch der Sachschaden sein wird, wird derzeit noch ermittelt. Die Halle gilt aber schon jetzt als vollständig abgebrannt. Es war wohl vor allem Veranstaltungstechnik darin gelagert.