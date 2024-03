Gekommen um zu bleiben: KI im Alltag

Das System lernt selbstständig

KI-Experte Christian Termath

KI braucht also Daten und Training. "Früher mussten wir dem Computer händisch und einzeln beibringen, was er machen soll", erläutert Christian Temath. Er leitet die Kompetenzplattform KI NRW am Fraunhofer Institut Sankt Augustin. Den Unterschied zwischen Programmieren und KI erklärt er so. "Heute geben wir der KI eine Grundstruktur vor und geben ihr vor allem ganz viele Daten, aus denen sie selbstständig Zusammenhänge lernt und Vorhersagen treffen kann."



Das System lernt selbstständig, indem es zum Beispiel Millionen von Fotos und Infos aus dem Internet zieht. Beispiel: Das System sieht Bilder verschiedener Autos, bei allen ist die Information "Farbe rot" zu finden. Dadurch lernt die KI selbstständig entsprechende ähnliche Bilder zu erkennen und richtig einzuordnen. Und spuckt sogar neue Texte oder Bilder aus - mit einem roten Auto.

"KI ist da, um zu bleiben" Christian Temath, Kompetenzplattform KI NRW

" Wir sollten schauen, an welchen Stellen wir KI sinnvoll im Alltag oder im Berufsleben einsetzen können ", rät Christian Temath. Damit das künftig auch überall funktioniert, arbeiten das Fraunhofer Institut und andere Experten an einer Zertifizierung für Künstliche Intelligenz, die KI für alle sicher nutzbar machen soll. Wo die jetzt schon überall in NRW im Einsatz ist, ist gebündelt auf der Homepage der Kompetenzplattform KI NRW nachzulesen. Dort werden unter anderem Unternehmen und Produkte aus NRW vorgestellt, die zeigen, was mit Künstlicher Intelligenz möglich ist.

Erste KI-Ampel in Hamm

KI-Ampel in Hamm: Blick auf eine Straßenkreuzung

Genau wie der Mensch die Fähigkeit besitzt, in Bruchteilen von Sekunden etwas zu erkennen, kann das die KI auch - nur noch schneller. Ganz praktisch wird diese Fähigkeit zum Beispiel gerade bei Ampeln angewendet. Die erste echte deutsche KI-basierte Ampel steht in Hamm. Sie beobachtet mit Kameras das Verkehrsaufkommen und passt ihre Ampelschaltung daran an. Schon in 75 Metern Entfernung erkennt sie einen herannahenden Radfahrer und schaltet für ihn automatisch auf Grün. Die Idee: Umweltfreundliche Mobilität soll durch das Projekt gefördert werden.

Die schlaue Ampel steht an einer der meistbefahrenen Kreuzungen in Hamm. In unmittelbarer Nähe liegen das Oberlandesgericht und eine Schule. Außerdem sind viele Studierende mit ihrem Fahrrad in Richtung Hochschule und Pendler in Richtung Innenstadt unterwegs.