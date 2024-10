SPD-Vorstand geht in Klausur • Die SPD -Spitze trifft sich heute und morgen zur internen Klausur. Hinter verschlossenen Türen soll es um den Zustand der Partei gehen - personell und inhaltlich. Außerdem sollen die Landtagswahl-Ergebnisse in Sachsen, Thüringen und Brandenburg nachgearbeitet werden. Dabei soll es auch um die Frage gehen, welche Inhalte die SPD im Bundestagswahlkampf nach vorn stellen will. Am vergangenen Dienstag hatten die Sozialdemokraten Matthias Miersch als neuen Generalsekretär nach dem krankheitsbedingten Rückzug von Kevin Kühnert vorgestellt.

Hape Kerkeling liest in der Essener Lichtburg

Lit Ruhr geht zu Ende • Nach fünf Tagen endet heute das Literaturfestival im Ruhrgebiet. In Bochum, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen gab es mehr als 70 Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene. Am Abschlusstag stehen noch einmal prominente Lesungen auf dem Programm - zum Beispiel mit Donna Leon, Hape Kerkeling und Rufus Beck. Gelesen wird unter anderem in den Hallen der Essener Zeche Zollverein oder in der Essener Lichtburg.

Fabian Klos hat sich von den Bielefeld-Fans verabschiedet.

Viele Tore beim Abschiedsspiel von Fabian Klos in Bielefeld • Knapp ein halbes Jahr nach seinem letzten Pflichtspiel hat Fußballspieler Fabian Klos am Samstag endgültig seine Karriere beendet. Der 36 Jahre alte Stürmer bestritt zwischen 2011 und 2024 insgesamt 463 Pflichtspiele für Arminia Bielefeld. Gestern verabschiedete er sich mit einer letzten Partie von den Fans auf der Bielefelder Alm. Mit dabei waren viele Weggefährten und Freunde, unter anderem der Fußball-Weltmeister von 2014, Christoph Kramer, und Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde.

Ausschreitungen bei Fußballspiel in Hilden • Bei einem Fußballspiel in Hilden ist es gestern zu Ausschreitungen gekommen. Bei der Partie des Niederrheinpokals zwischen dem VfB Hilden und Rot-Weiss Essen gestern Nachmittag mischten sich laut Polizei Anhänger des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf unter das Publikum. Nach Provokationen zwischen Essenern und Düsseldorfern sollen mehrere Zuschauer einen Bauzaun umgeworfen, aufeinander eingeschlagen und Gegenstände geworfen haben. Sicherheitsdienst und Polizei griffen ein. Mindestens drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter zwei Einsatzkräfte der Polizei. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge wirft der VfB Hilden der Polizei vor, die Gefahr im Vorfeld unterschätzt zu haben. Das Spiel endete 2:0 für RW Essen.

75 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund • Am 13. Oktober 1949 wurde der Deutsche Gewerkschaftsbund in München gegründet. Der DGB ist die größte Dachorganisation von Einzelgewerkschaften in Deutschland mit rund sechs Millionen Gewerkschaftern an. Das es einen solchen Verbund gibt, geht aus den Erfahrungen der Weimarer Republik zurück. Statt gemeinsam gegen den aufkommenden Nationalsozialismus zu kämpfen, haben sich die einzelnen Gewerkschaften vor 1933 gegenseitig bekämpft und dadurch geschwächt.

DAS WETTER IN NRW

Sonne-Wolken-Mix über NRW

Sonne, Wolken und Schauer im Wechsel • Nach einer regenreichen Nacht gibt es heute einen Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Schauern - letztere vor allem in Westfalen und am Niederrhein. Auch kurze Gewitter sind möglich. Der Wind weht mit starken bis stürmischen Böen. Es gibt aber auch freundliche und trockene Phasen. In Dortmund bis 11 Grad, in Bergheim und Bochum bis 12 Grad, Meerbusch und Münster kommen auf bis zu 13 Grad.