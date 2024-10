Brandstiftung in Krefeld: Warum der polizeibekannte Iraner nicht abgeschoben wurde

Nach den Brandstiftungen in Krefeld stellen sich viele Fragen rund um den mutmaßlichen Täter - und vor allem nach dem Umgang der Behörden mit ihm. Der 38-jährige Iraner hatte am Donnerstag mehrere Brände gelegt, bevor er in einem Kino von der Polizei angeschossen und überwältigt wurde.

Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist

Laut Ausländerzentralregister war der Iraner 2002 erstmals als vermutlich damals Minderjähriger nach Deutschland eingereist ist. In Deutschland ist er nur geduldet. In den folgenden Jahren sei er immer wieder an verschiedenen Orten auch außerhalb Deutschlands gewesen und habe mehrere Asylanträge in mehreren europäischen Staaten gestellt, sagt das Integrationsministerium auf WDR-Anfrage. 2008 erfolgte dann die Zuweisung nach Krefeld.



Der 38-jährige Iraner war polizeibekannt. Laut Kölner Stadtanzeiger wurde er bereits 2010 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt - wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Vergewaltigung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Am 8. Oktober habe er, wie die Zeitung weiter berichtet, einen Sachbearbeiter des Krefelder Ausländeramts bedroht, der ihm nur eine weitere Aufenthaltserlaubnis unter seinem richtigen Namen ausstellen wollte.

Wie Focus online berichtet, pendelte der Mann zwischen Deutschland und Frankreich hin und her, um Straftaten zu begehen.