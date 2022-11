Heftige Grippewelle in NRW: Wie schütze ich mein Kind?

Gerschlauer rät allerdings, die Kinder nicht zu früh wieder in die Schule zu schicken. "Das ist ein Fehler. Wenn es den Kindern 24 Stunden wieder gut geht, können sie wieder in Schule oder Kita gehen." Sie müssten dabei nicht symptomfrei sein, sie sollten sich aber gut fühlen.

"Das soziale Leben ist viel wichtiger, das haben wir in der Pandemie gesehen. Lieber also einen Schnupfen mehr als Isolation", so der Arzt.

Wie verhindere ich, dass mein Kind sich ansteckt?

Kinder schützen sich selbst und andere nicht so gut wie Erwachsene. Sie stecken die Köpfe zusammen, spielen, haben engen Kontakt. Da ist eine Ansteckung schnell passiert. Meist haben junge Menschen ja auch viel leichtere Krankheitsverläufe als Erwachsene.