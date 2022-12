Personalengpässe: NRW-Krankenhäuser arbeiten am Anschlag

Neben dem Influenzavirus grassiert nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI ) das Respiratorische Synzytialvirus ( RSV ) weiter stark. Das kann vor allem für kleine Kinder und Säuglinge gefährlich sein.

Corona-Infektionen spielen untergeordnete Rolle

Am Universitätsklinikum Düsseldorf ( UKD ) sei die Lage aufgrund der aktuell starken Wellen von Infektionskrankheiten in einigen Bereichen " angespannt ", teilte die Uniklinik der Landeshauptstadt der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Mitarbeiter an den Krankenhäusern seien auch " nur eine Teilmenge der Bevölkerung , in der vor allem Atemwegsinfektionen gerade viele Menschen betreffen ", erklärte UKD-Sprecher Tobias Pott. Aktuell gebe es in Düsseldorf jedoch keine pauschale Absage planbarer Eingriffe wie es beispielsweise auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie der Fall war. Gleichwohl könne es in Einzelfällen zu Verschiebungen von Operationen und Behandlungen kommen, wenn es bei den hoch spezialisierten Teams einen höheren krankheitsbedingten Personalausfall gäbe, sagte Pott.