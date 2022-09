Brauer und Mineralwasserhersteller haben nicht genug Kohlensäure

Weniger Düngemittel bedeutet weniger Kohlsensäure

Nicht zuletzt die Mineralwasserhersteller haben ernsthafte Probleme. Viele Hersteller bekommen zurzeit weniger CO2, als sie bestellt haben. Das liegt an der Düngemittelbranche.

"Als die Gaspreise extrem gestiegen sind, haben die Hersteller von Düngemitteln ihre energieintensive Produktion zurückgefahren" , sagte der Sprecher der Genossenschaft Deutscher Brunnen, Tobias Bielenstein. "Ein Nebenprodukt der Herstellung ist CO2."