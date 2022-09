Energiepreise: Versorger informieren über Erhöhung der Abschläge

Preisgarantie in Verträgen gilt nur teilweise

Auch Kunden, die bei ihrem Versorger einen Vertrag mit einer Preisgarantie haben, müssen mit höheren Preisen als vereinbart rechnen, da die Gasumlagen vom Staat erhoben werden. Die höheren Beschaffungspreise auf dem Gasmarkt dürfen in diesem Fall aber nicht auf die Kunden abgewälzt werden.

Eine Grenze für die Erhöhung gibt es übrigens nicht. " Wenn ein Energieversorger erhöhen darf, es also keine Preisgarantie gibt, dann kann er machen, was er will - er darf den Kunden sogar rauswerfen, da es im Moment ja ein Risiko ist, viele Gaskunden zu haben. "

Kunden haben Sonderkündigungsrecht

Gaskunden haben bei Preiserhöhungen immer das Recht zu kündigen und sich nach einem günstigeren Tarif umzusehen. " Wenn Sie denn aktuell einen finden ", sagt Schneidewindt. Eine andere Möglichkeit ist, in den Grundversorger-Tarif der örtlichen Stadtwerke zu wechseln, beziehungsweise zurückzukehren. Diese Tarife waren sonst im Vergleich eher teurer, inzwischen sind sie laut Schneidewindt in vielen Fällen eher günstig.

Aktuell günstige Rückkehr zum Grundversorger

Bei der Rückkehr zum Grundversorger sollte man allerdings darauf achten, dass man beim Vertragswechsel auch wirklich im Tarif für die günstige Grundversorgung landet und nicht bei der sogenannten Ersatzversorgung, die sehr stark erhöht sein kann. Die Ersatzversorgung ist eigentlich für Kunden gedacht, die unübersichtliche Vertragsverhältnisse haben. Verbraucher, die ihre bisherigen Verträge bei anderen Anbietern gekündigt haben, sollten aber in jedem Fall in der Grundversorgung landen.