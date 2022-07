Energiesicherheit: Reaktivierung der Kohlekraftwerke stellt Betreiber vor Probleme

Zum Schutz der Gasreserven in Deutschland können bei einer Mangellage Kohlekraftwerke zur Stromerzeugung wieder aus der Reserve genommen werden. Dies hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen. Heute gab auch der Bundesrat grünes Licht. Doch für die Kraftwerksbetreiber in NRW ist die vorübergehende Rückbesinnung auf die Kohle nicht ganz einfach.